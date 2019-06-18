В Москве муниципальный депутат пожаловался в прокуратуру на движение «Лев против»

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов попросил прокуратуру проверить, насколько законна деятельность движения « », борющегося с распитием алкоголя в общественных местах.

Депутат также попросил проверить действия активистов движения и сотрудников ОМОНа в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади 14 июня. Тогда ОМОН задержал не менее десяти человек, на которых указали активисты. Некоторые из задержанных не употребляли алкоголь.

С начала июня активисты движения «Лев против» трижды устраивали потасовки в «Яме».