В Москве муниципальный депутат пожаловался в прокуратуру на движение «Лев против»
Источник: Виктор Котов
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Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов попросил прокуратуру проверить, насколько законна деятельность движения «Лев против», борющегося с распитием алкоголя в общественных местах.
Депутат также попросил проверить действия активистов движения и сотрудников ОМОНа в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади 14 июня. Тогда ОМОН задержал не менее десяти человек, на которых указали активисты. Некоторые из задержанных не употребляли алкоголь.
Провокаторы приходят в «Яму», докапываются до горожан, пытаются отобрать их вещи и натравливают на них ОМОНовцев, а затем еще и зарабатывают на хайповых видео с этих потасовок.
С начала июня активисты движения «Лев против» трижды устраивали потасовки в «Яме».