В Канаде произошла стрельба на параде чемпиона НБА «Торонто Рэпторс». Есть пострадавшие
Источник: Полиция Торонто
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По меньшей мере двое человек получили серьезные ранения во время стрельбы, произошедшей в Торонто во время парада в честь команды «Торонто Рэпторс», ставшей чемпионом НБА. Как сообщается в твиттере полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.
В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видны бегущие участники парада. При этом, как сообщает CNN со ссылкой на полицию, до конца неясно, действительно ли стреляли в месте, где проходил парад.
В полиции сообщили, что задержали двоих подозреваемых в стрельбе и изъяли оружие. Проводится расследование.