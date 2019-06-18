В Канаде произошла стрельба на параде чемпиона НБА «Торонто Рэпторс». Есть пострадавшие

По меньшей мере двое человек получили серьезные ранения во время стрельбы, произошедшей в Торонто во время парада в честь команды «Торонто Рэпторс», . Как сообщается в твиттере полиции, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видны бегущие участники парада. При этом, как сообщает CNN со ссылкой на полицию, до конца неясно, действительно ли стреляли в месте, где проходил парад.

В полиции сообщили, что задержали двоих подозреваемых в стрельбе и изъяли оружие. Проводится расследование.