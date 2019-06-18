Трамп потребовал от The New York Times раскрыть источник информации о кибератаках против России

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно раскрыть источники The New York Times, сообщившие изданию об активизации американских кибератак на российские энергосистемы.

В своем твиттере Трамп в очередной раз назвал статью, вышедшую в The New York Times, фейковой и заявил, что газета должна понести полную ответственность за материал.

15 июня The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома рассказала, что администрация США с 2012 года предпринимает попытки внедриться в компьютерные системы, отвечающие за энергобезопасность России, и в последнее время активизировала эти действия. В ответ Трамп заявил, что публикация подобных сведений сравнима с госизменой.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя 18 июня «Интерфаксу» публикацию NYT, заявил, что Россия действительно периодически фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны.