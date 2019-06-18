Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности

Министерство экономического развития разработало законопроект, устанавливающий порядок изъятия земельных участков, если их владельцы или арендаторы нарушают требования противопожарной безопасности.

Нарушение этих требований, говорится в пояснительной записке, может привести к негативным последствиям для жизни, здоровья и имущества людей, а их выполнение «не требует значительных временных и материальных затрат (покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора)».

Законопроект предусматривает, что владельцу или арендатору земли будут выданы предписания об устранении нарушений, если они не будут выполнены в установленный срок, то местные власти смогут обратиться в суд, который примет решение об изъятии участка.

Изъятый участок, находившийся в частной собственности, смогут продать на открытых торгах. Вырученные средства вернут владельцу за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов.

Изъятию, следует из документа, не будут подлежать участки, находящиеся в ипотеке, а также земля, владелец которой проходит процедуру банкротства.

Законопроект Минэкономразвития был разработан в рамках выполнения поручения, которое президент РФ дал весной 2019 года после пожаров в Забайкальском крае. В апреле в Забайкалье от природных пожаров пострадали 17 населенных пунктов, были повреждены сотни жилых домов, погиб один человек. Ущерб от пожаров в Забайкальском крае предварительно оценивался в 1 миллиард рублей.