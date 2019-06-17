Журналисты Екатеринбурга рассказали о новых попытках взломать их телеграм-аккаунты

В ночь на 17 июня аккаунты некоторых уральских журналистов в Telegram подверглись попыткам взлома. В частности, неизвестные пытались получить доступ к аккаунтам политолога Федора Крашенинникова, директора сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Рината Низамова и учредителя Znak.com Аксаны Пановой.

Для этого использовались европейские IP-адреса, в частности, из Польши и Норвегии, рассказал шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Это уже вторая волна атак на журналистов Екатеринбурга через Telegram. В конце мая неизвестные безуспешно пытались взломать аккаунты журналистов изданий «Между строк», Znak.com, Ura.ru, а также сотрудника «Медузы» Дмитрия Андреева, который проживает в Екатеринбурге.

Попытки взломов могли быть связаны с против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Все журналисты, аккаунты которых пытались взломать, активно освещали протесты.