ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина. Новая методика опроса не помогла

зафиксировал снижение рейтинга доверия президенту РФ Владимиру Путину.

По данным опроса, проведенного 3-9 июня, о доверии Путину заявил 71,7% респондентов (неделей ранее — 72,4%).

О недоверии президенту РФ сообщили 25% участников опроса (24,3% неделей ранее).

Опрос проводился по новой для ВЦИОМ методике — участникам был задан вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «Медузы» о рейтинге, в частности заявил: «Судить по неделе или судить даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно, все-таки, судить по рейтингу в более длительной перспективе».

Вопрос о методиках и «каких-то таких еженедельных колебаний» Песков переадресовал «нашим уважаемым социологам».

О новой методике опроса ВЦИОМ объявил в мае вскоре после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину — 31,7%. Такой результат был получен, когда участникам опроса задавали открытый вопрос: «Кому из политиков они доверяют?»

ВЦИОМ изменил методику опроса, задав респондентам закрытый вопрос про доверие Путину, и объявил, что рейтинг доверия президента — 72,3%.