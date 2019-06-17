«Вести недели» назвали имя сотрудника СБУ, якобы причастного к убийствам Захарченко и Моторолы

Программа ВГТРК «Вести недели с Дмитрием Киселевым» назвала имена предполагаемых сотрудников СБУ, которые, как утверждается, причастны к убийствам бывшего главы самопровозглашенной ДНР и полевого командира (Моторолы).

Имена назвал человек с затемненным лицом и измененным голосом, имя и должность которого авторы сюжета не подписали.

По его словам, «к совершению преступлений на Донбассе» причастны сотрудники 2-го отдела 5-го управления департамента контрразведки СБУ. «В частности, могу отметить Сергея Моторина. <…> Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — заявил он. Как именно Моторин причастен к убийствам, мужчина не сказал.

Назвав имена еще нескольких «военных преступников», собеседник «Вестей недели» отметил, что сепаратистам «известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили».