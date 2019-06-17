У лидера группы Megadeth нашли рак горла

Вокалист и гитарист американской метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил в фейсбуке, что врачи диагностировали у него рак горла.

57-летний Мастейн рассказал, что медики наметили план лечения, которое уже началось. По словам музыканта, врачи на 90% уверены в успехе терапии.

Из-за случившегося участники Megadeth отменили большинство концертов, запланированных на 2019 год. В то же время группа продолжит работать над записью нового альбома.

Дэйв Мастейн — бессменный лидер и основной автор песен метал-группы Megadeth, основанной в 1983 году. Он также был гитаристом группы Metallica. Считается одним из лучших метал-гитаристов в мире.