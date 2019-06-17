Главреду калининградской газеты «Новые колеса», которого обвинял в вымогательстве, назначили 550 часов обязательных работ

Обновлено. Суд назначил Игорю Рудникову 550 часов обязательных работ. При этом судья постановил зачесть в наказание срок, проведенный Рудниковым в СИЗО, сообщает «Медиазона».

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал уголовное дело главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова со статьи о вымогательстве на самоуправство. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда, где выносится приговор журналисту.

Чтение приговора еще не окончено, но теперь обе статьи, вменяемые Рудникову, не предусматривают лишения свободы, отмечает издание. Помимо самоуправства, его обвиняют по статье 330.2 УК РФ о неуведомлении о наличии иностранного гражданства.

Игоря Рудникова обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы регионального управления СК РФ Виктора Леденева якобы за то, чтобы прекратить публиковать в газете «порочащие» его сведения. Журналист был помещен под стражу, своей вины он не признал, называя свое дело провокацией. Прокуратура просила приговорить журналиста к десяти годам колонии строгого режима.