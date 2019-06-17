Счетная палата нашла у Росимущества и «Мосфильма» договор на аренду земли в вышедшей из употребления валюте ЭКЮ

Между московским управлением Росимущества и «Мосфильмом» действует договор на аренду земли, в котором размер оплаты установлен в ЭКЮ — предшествовавшей евро европейской валюте. Об этом, как обратило внимание РБК, говорится в отчете Счетной палаты об эффективности передачи в аренду федеральной земли.

По договору 1996 года «базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю», сказано в отчете.

Как пишет РБК, это значит, что «Мосфильм» платит за аренду по курсу ЭКЮ на 31 декабря 1998 года (это последний день обращения этой валюты), а именно 24,22 рубля за ЭКЮ. Евро, заменивший ЭКЮ по курсу один к одному, сейчас стоит более 70 рублей.

Авторы отчета не акцентируют внимание на том, что ЭКЮ — вышедшая из обращения валюта. Они упоминают этот случай как пример того, что управления Росимущества не занимаются актуализацией арендной платы, хотя, как пишет РБК, должны это делать.