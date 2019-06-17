Пилоты сгоревшего суперджета временно прекратили полеты

Командир и второй пилот суперджета «Аэрофлота», в Шереметьево 5 мая, временно прекратили полеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», — объяснил собеседник агентства. Когда пилоты смогут возобновить полеты, пока неизвестно. Источник отметил, что «им предстоит пройти курс лечения, восстановления».

«Интерфакс» не уточняет, продолжали ли пилоты суперджета летать после катастрофы в Шереметьево.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет представил предварительный отчет о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. В документе не сказано, что стало причиной катастрофы и кто виновен в случившемся. Источник «Интерфакса» сообщил, что расследование авиакатастрофы может продлиться не менее года.