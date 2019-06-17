На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». ГИБДД пригрозила авторам штрафом до 10 тысяч рублей

Утром 17 июня на Кольцовском тракте на въезде в Екатеринбург под указателем с названием города появилась табличка «Город бесов», имитирующая дорожный знак.

Как сообщает издание E1.ru, табличку вскоре демонтировали сотрудники ГИБДД, но фотография знака успела широко распространиться по соцсетям. Кто установил табличку, пока неизвестно.

«Хотелось бы отметить, что за данные действия — самовольную установку знаков — предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 тысяч рублей», — заявили в ГИБДД.

Выражение «город бесов» по отношению к Екатеринбургу употреблял телеведущий Владимир Соловьев, рассуждая о против строительства храма в сквере в центре города.

Обновлено. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал «не раздувать тему» с протестами вокруг строительства храма и табличкой о «городе бесов». «Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, „Город храбрых“», — написал он в инстаграме.