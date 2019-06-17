Минтруд: в России каждый пятый пенсионер продолжает работать

В России после выхода на пенсию продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, опубликованном Минтрудом.

Всего в России на начало 2019 года работали 9,6 миллиона пенсионеров из 43,8 миллиона человек, имеющих право на пенсию.

Средний размер пенсии в целом по Российской Федерации на начало года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14 тысяч 825 рубля.

Наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском автономном округе (27 тысяч 44 рубля), наименьший — в Дагестане (11 тысяч 854 рубля).

В среднем по России прожиточный минимум на I квартал 2019 года установлен в 10444 рубля. В Чукотском АО прожиточный минимум для пенсионеров на начало года — 17147 рублей, в Дагестане — 7666 рублей.

С 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет у мужчин и до 60 — у женщин. Необходимость пенсионной реформы, в числе прочего, обосновывали значительным число граждан, продолжающих работать после того, как получили право на пенсию. Пенсионная реформа спровоцировала акции протеста по всей России.