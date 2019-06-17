«Коммерсант»: Путин поручил ввести электронные визы с 2021 года

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев в Россию, пишет «Коммерсант».

Из поручения, с которым ознакомилось издание, следует, что электронные визы будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. Обладатель такой визы сможет посещать РФ в туристических, деловых и гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

По данным «Коммерсанта», в список стран, граждане которых смогут получать электронные визы в Россию, войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется.

Электронные визы уже действует для въезда в Россию, но оформить их пока можно только для въезда в Дальневосточный федеральный округ сроком на 8 дней и только гражданам 18 стран, в том числе Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, ОАЭ и Японии. Визы выдаются бесплатно.

С 1 июля аналогичные электронные визы можно будет получить для посещения Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут оформить электронную визу для въезда в этот российский регион, пока не обнародован. Для посетителей Калининградской области электронные визы будут платными, их стоимость объявят позже.