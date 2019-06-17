Эксперт по делу об оскорблении полицейского в Екатеринбурге: в слове «мусор» отсутствуют «признаки неприличной формы выражения»

Экспертиза по делу об оскорблении представителя власти во время не нашла «лингвистических признаков неприличной формы выражения» в слове «мусор», произнесенным фигурантом дела Станиславом Мельниченко в адрес сотрудника полиции Евгения Крюкова.

Это следует из фрагмента экспертизы, опубликованного проектом «Апология протеста».

В то же время, такие признаки содержатся в нецензурном слове *******, которое Мельниченко также произнес. Екатеринбуржцу предъявили по делу обвинение, сообщает «Апология протеста».

Станислава Мельниченко обвиняют в том, что на второй день протестов против строительства храма в екатеринбургском сквере он оскорбил сотрудника отделения городской полиции по работе со СМИ Евгения Крюкова, который, будучи в штатском, находился по другую сторону забора и снимал протестующих на видео.