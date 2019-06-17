Бывшего посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии назначен заместителем министра экономического развития. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение правительства.

Михаил Бабич, бывший полпредом Владимира Путину в Приволжском федеральном округе, проработал послом в Белоруссии меньше года. По данным «Коммерсанта», его уволили по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко; этому предшествовали его споры с МИД Белоруссии, который говорил, что Бабич «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его.

Бабич — кандидат экономических наук. В 2003 году Бабич несколько месяцев был помощником министра экономического развития и торговли Германа Грефа.