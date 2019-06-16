Ивану Голунову предоставили защиту

Специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу о распространении наркотиков, по которому его ранее обвиняли. Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Накануне Голунова в статусе свидетеля допрашивали следователи главного управления МВД по Москве.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что при обыске ему подкинули наркотики, а после избили. Суд отправил Голунова под домашний арест, но 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его вины.