Ивану Голунову предоставили защиту
Специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу о распространении наркотиков, по которому его ранее обвиняли. Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Накануне Голунова в статусе свидетеля допрашивали следователи главного управления МВД по Москве.
По некоторым данным, такая же защита предоставлялась журналистке «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр (после нападения в октябре 2017 года) и журналисту Олегу Кашину (после покушения в ноябре 2010 года).
Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что при обыске ему подкинули наркотики, а после избили. Суд отправил Голунова под домашний арест, но 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его вины.