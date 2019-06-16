Ивана Голунова допросили в МВД в качестве свидетеля

Журналист «Медузы» Иван Голунов дал показания следствию МВД в качестве свидетеля по уголовному делу, по которому с него ранее сняли обвинения. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

По его словам, допрос и следственные действия состоялись накануне, 15 июня. Расследование ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

«Дело осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет», — пояснил Бадамшин, отказавшись раскрыть дополнительные подробности.

«По моей информации, сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу и, на мой взгляд, показывают заинтересованность в его объективном разрешении. Хорошо, если они будут рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему, а не как единичный случай — я бы как раз к этому их и призывал», — добавил он.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что при обыске ему подкинули наркотики, а после избили. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью вины.