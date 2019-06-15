Власти Гонконга приостановили принятие закона об экстрадиции в Китай. На акции протеста против него выходили сотни тысяч человек

Власти Гонконга приостановили принятие поправок в закон об экстрадиции в Китай, вызвавшие массовые акции протеста.

По данным газеты South China Morning Post, анонсировавшей приостановку поправок за несколько часов до официального объявления, решение было принято по итогам совещания властей центрального Китая в Шэньчжэне.

Новые поправки предполагают выдачу подозреваемых в совершении преступлений тем странам, с которыми у Гонконга не заключен договор об экстрадициях — в том числе, материковому Китаю. Их противники опасаются, что закон будет использоваться для преследования активистов, недовольных политикой Пекина.

На акции протеста против законопроекта в течение недели практически ежедневно выходили сотни тысяч человек. В самый массовый день протестов организаторы сообщали о участников.