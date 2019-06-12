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Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге. Фотография
15:03, 12 июня 2019
Источник: Meduza
В Гонконге четвертый день продолжаются массовые акции против планов властей принять новый закон об экстрадиции. Участники митингов считают, что он разработан под давлением властей Китая и направлен против людей, преследования которых добиваются китайские власти.
Justin Chin / Bloomberg / Getty Images
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