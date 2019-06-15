В Краснодаре Boeing 737 при приземлении ударился хвостом о полосу

В аэропорту Краснодара Boeing 737-800 авиакомпании S7, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что при заходе на посадку самолет задел хвостом полосу. После этого он ушел на второй круг; вторая попытка посадки прошла штатно.

В результате инцидента никто из находившихся на борту 175 человек не пострадал. СК и управление МВД на транспорте начали проверку по факту инцидента.