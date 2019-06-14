Зеленский предложил подписчикам в фейсбуке выбрать главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский в своем фейсбуке попросил помощи у жителей Львовской области в выборе одного из трех кандидатов на пост главы региона.

«Львовщина, обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах», — написал президент, попросив рассказать ему о репутации, управленческих и моральных качествах кандидатов.

Среди предложенных кандидатур оказались экономист Денис Шмыгаль, предприниматель Максим Козицкий и юрист Маркиян Мальский.

После победы Зеленского на выборах глава Львовской области ушел в отставку по собственному желанию, позже аналогичным образом поступили еще три губернатора. 11 июня Зеленский уволил еще 15 руководителей регионов.

Львовская область — единственный регион Украины, в котором во втором туре президентских выборов Зеленский проиграл Петру Порошенко.