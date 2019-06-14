США опубликовали доказательства причастности Ирана к атаке в Оманском заливе. Это видео, на котором с танкера убирают неразорвавшуюся мину

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, снят момент, как военные Ирана убирают несработавшую мину с танкера, в Оманском заливе.

Limpet Mine Attack in the Gulf of Oman: JUNE 13, 2019 U.S. Navy

В командовании заявили, что военные Революционной гвардии Ирана сняли мину с танкера «Кокука Корэйджес» днем 13 июня, спустя 11 часов после атаки.

Представители США отметили, что моряки, спасенные с танкера, сейчас находятся на борту эсминца «Бейнбридж».

13 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана ответственны за атаку на танкеры в Оманском заливе. Иран эти обвинения отвергает.

Похожий инцидент произошел у берегов ОАЭ в начале мая, когда были атакованы четыре танкера. В США допускали, что за этим может стоять Иран, Тегеран это отрицал.