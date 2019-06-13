США возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана несут ответственность за на танкеры в Оманском заливе, произошедшую утром 13 июня.

Помпео назвал случившееся частью «кампании по эскалации напряженности», которую якобы проводит Иран. Он заявил, что США будут защищать свои интересы в регионе, но не сообщил подробностей дальнейших действий Вашингтона.

Аналогичный инцидент произошел у берегов ОАЭ в начале мая — тогда атаке подверглись четыре танкера. Американские чиновники допускали, что за этим может стоять Иран, но на официальном уровне США не возлагали на Тегеран ответственность за инцидент.