Семья арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова рассказала об угрозах со стороны полиции

В Нижнекамске полицейские оказывают давление на родственников аспиранта МГУ , арестованного по делу о нападении на офис «Единой России». Об этом «Медиазоне» и «ОВД-Инфо» со ссылкой на родственников сообщила «Инициативная группа МГУ».

По словам активистов, в полицию вызвали сестру-девятиклассницу и отчима Мифтахова. Сотрудники МВД, в частности, потребовали от девушки, которая расклеивает стикеры в поддержку брата, перестать его поддерживать, пригрозив проблемами с учебой и постановкой на учет.

Они также пригрозили проблемами на работе ее отцу и отчиму, а затем по телефону потребовали от матери «прекратить общаться с общественниками» и «взяться за дочь».

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, полицейские хотят получить от родственников Мифтахова показания на него, хотя те имеют право их не давать.