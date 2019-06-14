МВД России начало выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР

На границе России и Украины жителям Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать паспорта РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД. Паспорта выдают в двух временных пунктах пропуска.

Всего, по данным издания, заявления на выдачу паспортов подали 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР, из них 1,2 тысячи заявлений были одобрены.

Глава миграционной службы ДНР Владимир Краснощека сообщил 14 июня, что первые 34 жителя самопровозглашенной республики приехали в Россию, чтобы получить гражданство. Он отметил, что за получением российских паспортов обратилось более восьми тысяч жителей ДНР.

С 24 апреля жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Правительство Украины объявило незаконными российские паспорта, которые получат жители самопровозглашенных республик.