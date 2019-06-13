Житель Кузбасса, просивший убежище в Канаде из-за плохой экологии, пострадал от подземного пожара

Житель Киселевска в Кемеровской области Виталий Шестаков получил ожог, провалившись ногой под землю в месте, где происходило подземное горение.

Как сообщает издание «Новости Киселевска», 31-летний мужчина пострадал, когда показывал подземный пожар журналистам. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили на лечение домой. СК начал проверку и потребовал обозначить место горения сигнальной лентой.

За две недели до происшествия Виталий Шестоков обратился в СМИ с жалобой на то, что возле жилых домов в Киселевске под землей горит уголь.

В администрации Киселевска заявили, что, по мнению ученых, почва в городе нагревается не из-за угля, а «из-за бытовых отходов, которые складировались там много лет».

Жители Киселевска, в том числе Виталий Шестаков, 8 июня записали видеообращение с просьбой предоставить им статус беженцев в Канаде. Они пожаловались на плохую экологию в городе, высокий уровень онкологических заболеваний, черный снег зимой и отсутствие чистой воды.

В министерстве гражданства и иммиграции Канады сообщили «МБХ Медиа», что готовы рассмотреть обращение жителей Киселевска, только если те будут находиться за пределами России.