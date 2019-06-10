Жители города в Кузбассе попросили премьер-министра Канады предоставить им статус беженцев
Жители Киселевска в Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу и попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Текст обращения опубликовало издание «Новости Киселевска».
Жители города пожаловались на «невыносимые условия для жизни», плохую экологию, высокий уровень онкологических заболеваний. Они напомнили, что зимой в их городе выпал черный снег, а в некоторых районах нет чистой воды.
«Достопочтенный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителям Кузбасса, в частности, жителям нашего Киселевска», — говорят авторы обращения. Они отметили, что Канада может предоставить статус беженца тем, кто подвергается дискриминации по социальному признаку.
«Может Родина — это друзья, коллеги? — Наши друзья либо умирают от болезней, либо уезжают из города, становясь теми самыми экологическими беженцами. Может Родина — это президент России и наша власть? Как можно быть патриотом того или тех, кто не замечает, как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем», — говорят авторы обращения.