Жители города в Кузбассе попросили премьер-министра Канады предоставить им статус беженцев

Жители Киселевска в Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу и попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Текст обращения опубликовало издание «Новости Киселевска».

Жители города пожаловались на «невыносимые условия для жизни», плохую экологию, высокий уровень онкологических заболеваний. Они напомнили, что зимой в их городе выпал , а в некоторых районах нет чистой воды.

«Достопочтенный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителям Кузбасса, в частности, жителям нашего Киселевска», — говорят авторы обращения. Они отметили, что Канада может предоставить статус беженца тем, кто подвергается дискриминации по социальному признаку.