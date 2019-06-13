В Подмосковье активисты перекрыли трассу из-за вырубки леса, где собираются строить мусорный полигон. Есть задержанные и пострадавшие

В подмосковном Ликино-Дулево местные жители перекрыли Московское большое кольцо (трасса A-108), чтобы помешать вырубке леса, в котором планируется строительство мусорного полигона. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на активистов.

На место приехали силовики. Судя по опубликованным политиком Дмитрием Гудковым видео, они применяют силу к собравшимся. Активисты утверждают, что одной женщине сломали ребро. По словам Гудкова, около 15 человек задержаны; сотрудники правоохранительных органов оттеснили активистов.

Протесты и столкновения с полицией продолжаются в Ликино-Дулево с начала весны. Местные жители протестуют против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода в местном заболоченном лесу, где, по их словам, обитают краснокнижные животные и расположены истоки нескольких рек. Строить комплекс, по имеющимся данным, будет компания «Хартия», которая на 51% принадлежит сыну генпрокурора РФ Игорю Чайке.

Местные депутаты утвердили генплан, предполагающий строительство КПО, 23 мая, писала «Новая газета». Издание отмечало, что документ не был одобрен Минприроды и Рослесхозом.

Строительство мусорных полигонов и экологические проблемы из-за действующих свалок стало одной из основных причин для протестов в российских регионах, в том числе в Подмосковье. Наиболее резонансными в последнее время стали протесты в Архангельской области, возле станции Шиес планируют построить полигон, куда будут свозить мусор из Москвы.