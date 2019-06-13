Участника акции в поддержку Ивана Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина, который был задержан на несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова в Москве.

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (максимальное наказание по этой статье — 300 тысяч рублей штрафа или арест до 30 суток).

Это первый штраф, назначенный участнику акции 12 июня. Стеблин был одним из нескольких задержанных, которых оставили на ночь в ОВД.

Акция 12 июня была задумана как марш за свободу спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого несправедливо обвинили в попытке сбыта наркотиков, и не была согласована. После прекращения дела 11 июня инициаторы решили не отменять марш и попробовали договориться с мэрией, но безуспешно. Полиция и Росгвардия задержали на марше более 500 человек.

На многих задержанных полицейские составили протоколы об участии в несогласованной акции, помешавшей движению пешеходов или транспорта. Максимальное наказание по этой статье — штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.