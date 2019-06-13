Трамп анонсировал отставку пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс

Президент США Дональд Трамп объявил о грядущей отставке пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Трамп уточнил, что Сандерс покинет свой пост до конца июня, после чего продолжит политическую карьеру в своем родном штате Арканзас. «Я надеюсь, она решит баллотироваться на пост губернатора», — написал в своем твиттере президент США.

Сара Сандерс была пресс-секретарем Белого дома с июля 2017 года.