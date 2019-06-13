«Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Команда НХЛ «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стала обладательницей Кубка Стэнли. В ночь на 13 июня в последней, седьмой игре финала плей-офф «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:1 и победил в серии 4-3.

До этого «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли (1968, 1969, 1970 годы), но ни разу не выигрывал.

В составе команды победителями стали два российских хоккеиста — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Самым ценным игроком плей-офф 2019 года признали канадского форварда «Сент-Луиса» Райана ОʼРайлли.