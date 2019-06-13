Счетная палата обнаружила нарушения на 293,7 миллиарда рублей в госзакупках 2018 года

Счетная палата установила, что в 2018 году в сфере госзакупок допустили 2261 нарушение на 293,7 миллиарда рублей.

В отчете Счетной палаты сказано, что при обосновании начальной (максимальной) цены государственного контракта допущено нарушений на 219,7 миллиарда рублей.

В Счетной палате отметили, что в системе госзаказа и закупок госкомпаний 54% от общего объема пришлось на закупки у единственного поставщика и на несостоявшиеся закупки. 49,4% закупок в суммовом выражении признали несостоявшимися, поскольку на аукцион подали одну заявку.

В 2018 году, по данным Счетной палаты, объем объявленных открытых государственных и корпоративных закупок составил около 31,9 триллиона рублей. Часть корпоративных закупок на 7,5 триллиона рублей провели непублично.