На акции в Москве задержан журналист «Новой газеты» Илья Азар

Полиция Москвы задержала специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара во время марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел.

«Новая газета» сообщила, что в качестве причины его задержания полиция назвала «нарушения в организации мероприятия».

Полицейские пытались задержать Азара до начала шествия, поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении перепутали отчество журналиста, тогда полицейские не стали его задерживать.

Илья Азар был одним из инициаторов марша, но 11 июня вышел из их числа.

Также задержана журналистка Елизавета Нестерова, которая входила в число инициаторов акции, сообщает «Медиазона». По словам Нестеровой, ее и Азара хотят отвезти в ОВД «поговорить про организацию».

Всего, по данным полиции, на акции задержали более 200 человек.