WSJ назвала убитого брата Ким Чен Ына информатором ЦРУ

Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в Куала-Лумпуре в 2017 году, был информатором Центрального разведывательного управления США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, брат Ким Чен Ына неоднократно встречался с агентами ЦРУ и перед своей смертью в Малайзии также направлялся на встречу с представителем разведки.

Последние годы Ким Чен Нам проживал в Макао и, вероятно, также имел контакты с китайскими спецслужбами, считает издание.

WSJ пишет, что многие мировые страны рассматривали Ким Чен Нама как потенциального преемника власти в Северной Корее, однако американская разведка якобы убедилась, что он не подходит для этой роли.

Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Ему набросили на лицо платок с нервно-паралитическим веществом VX.

Задержанные за преступление гражданка Вьетнама Дон Тхи Хыонг и гражданка Индонезии Сити Айсия не признавали своей вины. По их словам, они были уверены, что участвуют в розыгрыше.

Весной 2019 года состоялся судебный процесс — обвинения против женщин были переквалифицированы на причинение вреда здоровью с помощью опасного оружия, они были осуждены и вскоре отпущены на свободу.