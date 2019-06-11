В Саранске арестовали на 15 суток болельщика, который выбежал на поле на матче Россия — Сан-Марино
Источник: Интерфакс
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В Саранске суд арестовал на 15 суток 36-летнего жителя Пензы Степана Кузьмина, который выбежал на поле во время матча между сборными России и Сан-Марино по футболу.
Кузьмина признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей. Два года ему будет запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.
Кузьмин выбежал на поле во втором тайме. Он «неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд», и создавал угрозу собственному здоровью и безопасности спортсменов, цитирует «Интерфакс» материалы дела.
Судя по видеозаписям инцидента, стюардам долго не удавалось поймать болельщика. В какой-то момент он бросился под ноги стюарду, из-за чего тот упал.