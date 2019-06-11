В Саранске суд арестовал на 15 суток 36-летнего жителя Пензы Степана Кузьмина, который выбежал на поле во время по футболу.

Кузьмина признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей. Два года ему будет запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.

Кузьмин выбежал на поле во втором тайме. Он «неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд», и создавал угрозу собственному здоровью и безопасности спортсменов, цитирует «Интерфакс» материалы дела.

Судя по видеозаписям инцидента, стюардам долго не удавалось поймать болельщика. В какой-то момент он бросился под ноги стюарду, из-за чего тот упал.

Стюарды пытаются поймать болельщика, выбежавшего на поле во время матча Россия — Сан-Марино