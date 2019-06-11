ЦБ: отток капитала из России за первые пять месяцев года вырос в два раза

из РФ в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, вырос в 1,9 раза — до 35,2 миллиарда долларов по сравнению с 18,9 миллиарда долларов годом ранее, следует из сообщения ЦБ РФ.

По данным Банка России, на рост показателя главным образом повлияли «операции банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов».

По итогам 2018 года чистый отток капитала из России составил 63,3 миллиарда долларов. Банк России прогнозировал, что этот показатель будет на уровне 54 миллиардов долларов.

По итогам 2019 года, по прогнозу, опубликованному Банком России в марте, отток капитала ожидается на уровне 35 миллиардов долларов.