Суд арестовал советника Бастрыкина по делу о покушении на волгоградского губернатора. Ему предъявлены обвинения в теракте

Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего главу управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного по делу о дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

Музраеву предъявлены обвинения в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 205 УК РФ, часть 2, пункт «а»).

Сам Мурзаев вины не признает.

Помимо Мурзаева, по делу проходят пять человек. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую возглавлял волгоградский бизнесмен Евгений Ремезов.

Генерал-лейтенант Михаил Музраев — один из ключевых сотрудников Следственного комитета. Он возглавлял волгоградское управление СК с 2007 по 2018 год. В январе 2019-го его назначили на пост советника Александра Бастрыкина.

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