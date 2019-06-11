США попросили Великобританию экстрадировать Джулиана Ассанжа

Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают The Washington Post и CNN, ссылаясь на источники. Официально в Минюсте США это не подтверждали.

Запрос направили 6 июня. Договор между США и Британией предполагает, что запросы об экстрадиции нужно отправить в течение 60 дней с момента задержания подозреваемых.

В США Ассанжу предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Основателю Wikileaks грозит 175 лет тюремного заключения.

Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля по запросу США. До этого момента он семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 1 мая суд в Великобритании приговорил его к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.