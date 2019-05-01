Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог, сообщает Sky News.

«Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. <…> Ваше продолжительное пребывание в посольстве стоило британским налогоплательщикам 16 миллионов фунтов. Кроме того, вы не сдались добровольно», — заявила судья Дебора Тейлор.

Ассанж в свою очередь передал суду письмо с извинениями за то, что не хотел сотрудничать со следствием и скрывался в посольстве Эквадора. «Я сделал [шаг], который в то время считал лучшим и, пожалуй, единственным возможным», — заявил Ассанж.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks получил там убежище семь лет назад, нарушив условия освобождения под залог. Он опасался, что Великобритания передаст его Швеции, где Ассанжа ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, а Швеция в свою очередь — США. Там основателю WikiLeaks предъявлено обвинение в разглашении секретных данных.