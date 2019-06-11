Следственный комитет проверит действия полицейских по делу Ивана Голунова

Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств», — заявили в СК.

Ранее Колокольцев заявил о прекращении дела Голунова в связи с недоказанностью вины.