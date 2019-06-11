РБК: доследственная проверка рассматривает версию «коммерческого заказа» преследования Ивана Голунова
Источник: РБК
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Доследственная проверка обстоятельств возбуждения дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова рассматривает версию «коммерческого заказа», пишет РБК со ссылкой на источники.
«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — цитирует издание собеседника в силовых структурах.
Речь, предположительно, идет об участии в преследовании «кого-то из коммерсантов», интересы которого затронули расследования Голунова.
Проверкой действий полицейских, которые 6 июня задержали Ивана Голунова, займется Следственный комитет. В это ведомство были переданы материалы внутренней проверки, которую проводило МВД.