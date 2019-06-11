РБК: доследственная проверка рассматривает версию «коммерческого заказа» преследования Ивана Голунова

Доследственная проверка обстоятельств возбуждения против журналиста «Медузы» Ивана Голунова рассматривает версию «коммерческого заказа», пишет РБК со ссылкой на источники.

«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — цитирует издание собеседника в силовых структурах.

Речь, предположительно, идет об участии в преследовании «кого-то из коммерсантов», интересы которого затронули расследования Голунова.

Проверкой действий полицейских, которые 6 июня задержали Ивана Голунова, займется Следственный комитет. В это ведомство были переданы материалы внутренней проверки, которую проводило МВД.