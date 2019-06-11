Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова

Защита специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обжаловала его домашний арест.

Защита просит отменить решение Никулинского суда Москвы о мере пресечения, как незаконное и необоснованное, сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин. Апелляционную жалобу рассмотрит Мосгорсуд. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Голунова задержали днем 6 июня. В отделении полиции его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

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