The Atlantic: посол США в России может покинуть пост до конца года

Посол США в России Джон Хантсман может покинуть пост до конца года, чтобы вернуться на родину и принять участие в выборах губернатора Юты. Об этом со ссылкой на источники пишет The Atlantic.

Как рассказали собеседники издания, Хантсман проводит соответствующие встречи и переговоры относительно перспектив своего участия в выборах. «Он серьезно обдумывает это», — заявил политический консультант Чак Уоррен, возглавлявший кампанию Хантсмана на выборах Юты 15 лет назад.

Хантсман стал послом США в России в сентябре 2017 года. До этого он возглавлял американские дипмиссии в Сингапуре и в Китае.