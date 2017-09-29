Назначен новый посол США в России

Reuters
07:19, 29 сентября 2017
Надежный источник

Сенат США утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на пост американского посла в России.

Хантсман — бывший губернатор штата Юта — ранее был послом США в Китае и Сингапуре.

Члены профильного комитета Сената, которые ранее единогласно рекомендовали Хантсмана на пост посла в России, особо отметили его высокую квалификацию и большой опыт в дипломатии.

Кандидатура Джона Хантсмана на пост посла США в России была предложена президентом Дональдом Трампом в середине июля 2017 года.
Предыдущим послом США в России был Джон Теффт. Он занял этот пост в 2014 году при предшественнике Трампа на посту президента Бараке Обаме.

Кто такой новый посол США в России?

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