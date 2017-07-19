Знакомьтесь, Джон Хантсман. Вероятно, новый посол США в России (спойлер: Хантсман никогда не интересовался Россией)

Новым послом США в России, скорее всего, станет Джон Хантсман — бывший представитель Америки в Китае и Сингапуре, критик и сторонник Дональда Трампа одновременно, сын миллиардера, мормон и отец семерых детей. О выдвижении Хантсмана уже объявил Белый дом, но его кандидатуру еще должен утвердить Сенат. «Медуза» рассказывает, чем известен Джон Хантсман.

Джон Хантсман работал послом в Сингапуре и Китае. В Сингапур его отправил Джордж Буш в 1992 году, на тот момент дипломату было 32 года, он стал самым молодым послом за сто лет. Потом Хантсман дважды избирался губернатором штата Юта, где сильны мормонские традиции.

В 2009 году политик ушел с губернаторского поста и уехал в Китай — Барак Обама сделал его послом, поскольку Хантсман говорил на китайском и жил на Тайване. В 2011 году Хантсман будто бы случайно оказался на антиправительственной акции в Китае, и его обвиняли в попытке повлиять на китайскую политику.

Вскоре после этого случая дипломат вернулся в США и пытался выдвинуться в президенты от Республиканской партии, но не прошел праймериз. С 2014 года Джон Хантсман возглавляет Atlantic Council — аналитическую организацию, которая занимается отношениями США и Европы.

Джон Хантсман из семьи миллионера и мормона. Его отец, тоже Джон Хантсман — основатель и действующий руководитель химической компании Huntsman Corporation, которая стоит 6,5 миллиарда долларов. Компания, в числе прочего, владеет предприятиями и в России. Джон Хантсман-младший женат, у него семеро детей (про это отдельно говорится в сообщении Белого дома).

Джон Хантсман почти не знаком с Россией и мало про нее говорит. Хантсман не знает русского и никогда специально не интересовался Россией. В этом он отличается от нынешнего посла в РФ Джона Теффта, специализирующегося на Восточной Европе, и прошлого представителя США Майкла Макфола, специалиста по России.

Хантсман почти не высказывался об отношениях России и США. Изданию Vox удалось найти только два заметных высказывания.

Главное высказывание касалось «перезагрузки» российско-американских отношений, которую проводила администрация Барака Обамы. По словам Хантсмана, это «потемкинская политика», поскольку она основана на допущениях, что Россия — «наш партнер больше, чем на самом деле», «более демократична, чем на самом деле», «лучше соблюдает права человека, чем на самом деле».

Кроме того, Джон Хантсман говорил, что президент России Владимир Путин переиграл Барака Обаму на Ближнем Востоке, поддержав Башара Асада.

Джон Хантсман призывал Дональда Трампа отказаться от президентской кампании. Вообще Хантсман, несмотря на «философские различия», поддерживал Трампа. Однако, когда всплыла запись разговора, в котором Трамп говорил, что он может «хватать женщин за промежность» из-за своего статуса, Джон Хантсман заявил, что Трамп должен выйти из гонки. Кроме того, Хантсман, в отличие от Трампа, признает опасность глобального потепления.