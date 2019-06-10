СК возбудил дело о краже алмазного сырья из компании «Алроса»

Сотрудники СК и ФСБ задержали трех человек по обвинению в краже высококачественного алмазного сырья из компании «Алроса». Возбуждено дело о краже и незаконном обороте драгоценных камней.

По версии следствия, преступники на постоянной основе похищали драгоценные камни для последующего сбыта. Обвиняемых задержали при попытке похитить очередную партию алмазов на 22 миллиона рублей. Общий размер похищенного устанавливается.

В преступную группу входили сотрудница «Алросы» Елена Канунникова, которая, по данным СК, занималась хищениями, посредник Владимир Табидзе и Владимир Гординский, отвечавший за сбыт. Они арестованы.

В ходе обысков у обвиняемых изъяли 500 необработанных алмазов и 11 бриллиантов на три миллиона долларов, наличные деньги (более двух миллионов долларов и 500 тысяч евро), а также ювелирную продукцию мировых брендов.