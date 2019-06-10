РБК: глава Курганской области предложил объединить регион с Тюменской областью

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил администрации президента РФ объединить регион с Тюменской областью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В Кремле не дали четкого ответа на предложение Шумкова. Источник, близкий к Кремлю, сказал, что, если решение об объединении примут, то это не вопрос ближайшего времени. Источник назвал предложение Шумкова его пиар-инициативой.

Вадим Шумков объясняет свое предложение экономическими соображениями. Он считает, что объединение с Тюменской областью может дать толчок для развития Курганской области.

В пресс-службе Шумкова не стали комментировать эту информацию.