Пикеты в поддержку Ивана Голунова на Петровке в Москве станут бессрочными

Пикеты в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова у здания ГУ МВД по Москве станут бессрочными, заявил журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар.

Пикеты будут проходить «каждый вечер неопределенное время как минимум до освобождения журналиста», сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на него. «Но те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать, и насколько я знаю, делали так в предыдущие дни», — заявил Азар.

Илья Азар одним из первых вышел на пикет в поддержку Голунова 7 июня, когда стало известно о задержании журналиста «Медузы».

Пикеты в поддержку Ивана Голунова, который находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, идут в Москве и других городах России и мира с 7 июня. Акции у здания московской полиции уже дважды не прекращались ночью.

Иван Голунов, специализирующийся на материалах о коррупции, связывает свое уголовное преследование с расследованиями похоронного бизнеса. Журналист говорит, что наркотики, якобы найденные у него полицейскими, ему подбросили.