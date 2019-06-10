Пикеты в поддержку Ивана Голунова на Петровке продолжались всю ночь

Пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова возле здания ГУ МВД по Москве, которые возобновились вечером 9 июня, шли всю ночь. Пользователи твиттера опубликовали несколько фотографий, сделанных на Петровке ночью.

К восьми утра 10 июня на Петровке остались трое человек, проводивших пикет, сообщается в телеграм-канале «Цветы для Володи». Участники призвали жителей Москвы выходить на пикеты.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики, найденные при обыске, ему подбросили полицейские. Голунов с 8 июня находится под домашним арестом. Журналист связывает преследование со своими расследованиями о похоронном бизнесе.